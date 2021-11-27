Коронавирус в Томской области: данные на 27 ноября

258 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Выздоровели за сутки 142 человека. Также сообщается о смерти двух человек.

С начала пандемии и по 26 ноября в регионе было выявлено 54 837 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 39 525 томичей выздоровели, 625 скончались.

Добавим, что в эту статистику не входит Северск. По данным на 25 ноября там зарегистрировано 15 459 подтвержденных случаев COVID-19, при этом 12 058 человек выздоровели.