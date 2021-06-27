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Коронавирус в Томской области: данные на 27 июня
58 случаев ковида официально подтвердили в Томской области за последние сутки. Выздоровели от инфекции 123 пациента, четыре человека скончались.
С начала пандемии коронавирусом официально заболели 33 971 житель региона, из них 32 348 выздоровели. Известно о смерти 468 человек. Четыре пациента скончались от коронавируса за последние сутки.
В России за последние сутки выявлено 20 538 случаев COVID-19, выздоровели 20 538 человек. С начала пандемии число случаев заражения в стране достигло 5 451 291 человек, выздоровели 4 956 714 человек. За весь период зафиксировано 133 282 летальных исхода.