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Главная Новости Коронавирус в Томской области: данные на 27 июня
Новости

Коронавирус в Томской области: данные на 27 июня

ТВ2
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день назад

58 случаев ковида официально подтвердили в Томской области за последние сутки. Выздоровели от инфекции 123 пациента, четыре человека скончались.

С начала пандемии коронавирусом официально заболели 33 971 житель региона, из них 32 348 выздоровели. Известно о смерти 468 человек. Четыре пациента скончались от коронавируса за последние сутки.

В России за последние сутки выявлено 20 538 случаев COVID-19, выздоровели 20 538 человек. С начала пандемии число случаев заражения в стране достигло 5 451 291 человек, выздоровели 4 956 714 человек. За весь период зафиксировано 133 282 летальных исхода.

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