Коронавирус в Томской области: данные на 27 июня

В России за последние сутки выявлено 20 538 случаев COVID-19, выздоровели 20 538 человек. С начала пандемии число случаев заражения в стране достигло 5 451 291 человек, выздоровели 4 956 714 человек. За весь период зафиксировано 133 282 летальных исхода.