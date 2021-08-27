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Коронавирус в Томской области: данные на 27 августа

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110 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Томской области за последние сутки. 49 пациентов выписали. На сайте стопкоронавирус.рф не сообщается о новых летальных случаях.

В целом, в регионе с начала пандемии коронавирус подтвердился у 40 376 человек. Из них выписали 34 645 пациентов. По официальным данным, от ковида в регионе скончались 538 человек.

Северск не входит в общую статистику по региону. По состоянию на 27 августа на территории города с начала пандемии выявлено​ ​9 968 случая заболевания. Выздоровело 9 248 человек.

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