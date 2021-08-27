Коронавирус в Томской области: данные на 27 августа

110 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Томской области за последние сутки. 49 пациентов выписали. На сайте стопкоронавирус.рф не сообщается о новых летальных случаях.

В целом, в регионе с начала пандемии коронавирус подтвердился у 40 376 человек. Из них выписали 34 645 пациентов. По официальным данным, от ковида в регионе скончались 538 человек.