Коронавирус в Томской области: данные на 27 августа

110 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Томской области за последние сутки. 49 пациентов выписали. На сайте стопкоронавирус.рф не сообщается о новых летальных случаях.
В целом, в регионе с начала пандемии коронавирус подтвердился у 40 376 человек. Из них выписали 34 645 пациентов. По официальным данным, от ковида в регионе скончались 538 человек.
Северск не входит в общую статистику по региону. По состоянию на 27 августа на территории города с начала пандемии выявлено 9 968 случая заболевания. Выздоровело 9 248 человек.