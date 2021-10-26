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Коронавирус в Томской области: данные на 26 октября

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169 новых случаев заболевания ковидом подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали — 43 пациента. Оперштаб не сообщает о новых летальных случаях.

С начала пандемии в Томской области ковид официально подтвержден у 46 833 человек. 38 059 из них уже здоровы. Скончались, по официальным данным, 588 пациентов. В данную статистику не входит Северск. Там, по данным на 26 октября на сайте ФМБА России, за все время зафиксировано 12 117 случаев заражения, выздоровели — 10 423 человека.

В России за последние сутки выявили 36 446 случаев заражения коронавирусом. Умерли 1 106 человек, это новый максимум за пандемию. Вылечились за сутки 26 973 пациента.

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