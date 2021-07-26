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Главная Новости Коронавирус в Томской области: данные на 26 июля
Новости

Коронавирус в Томской области: данные на 26 июля

Лидия Симакова
ТВ2 Лидия Симакова
3 часа назад

Диагноз COVID-19 за минувшие сутки подтвердился у 121 человека в Томской области, 37 томичей выздоровели, четыре человека умерли, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

 

стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 36 578 человек. Количество выздоровевших в регионе достигло 33 272 человек, 500 умерло.

Добавим, что в ежедневной областной статистике по COVID-19 данные по ЗАТО Северск не учитываются. По последней информации, опубликованной на сайте ФМБА России, на 23 июля в закрытом городе было зарегистрировано 8 964 случая заболевания COVID-19, 8 191 человек выздоровел.

По данным стопкоронавирус.рф, на 26 июля в России зарегистрировано более 6,1 миллиона случаев заболевания COVID-19, более 5,5 миллиона человек выздоровели, 154 601 умерли (727 за сутки).

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