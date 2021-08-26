Коронавирус в Томской области: данные на 26 августа

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 40 266 человек, число выздоровевших достигло 34 596 пациентов. Умерло от коронавируса в Томской области 538 человек.

105 новых случаев коронавируса официально подтвердили в Томской области за последние сутки. 52 пациента выздоровели, сообщается о трех новых смертях.

Северск в данную статистику не входит. По данным на 26 августа в городе с начала пандемии зарегистрировано 9 939 случаев заболевания COVID-19, 9 239 человек выздоровели.

Отметим, что сегодня в России зафиксирован новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки — 820 человек.