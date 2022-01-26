В Томской области снова более 200 случаев заражения коронавирусом за сутки

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 65 266 человек, 61 022 пациента выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 705 человек.

201 случай заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. От коронавируса умерли шесть человек. Выздоровел за сутки 491 человек.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 26 января, в городе за все время выявили 17 878 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 17 339 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 74 692 новых случая за сутки — максимум за пандемию. Вылечились 28 197 пациентов. Умерли 657 человек.

Уточним, омикрон-штамм коронавируса уже зарегистрирован в 72 регионах России. Но в Томской области пока не планируют вводить дополнительные санитарные ограничения. Специалисты отмечают, что на характер волны будет влиять уровень вакцинации населения и соблюдение профилактических мер.