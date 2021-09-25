Коронавирус в Томской области: данные на 25 сентября

89 новых случаев коронавируса официально подтвердили в Томской области за последние сутки. 69 пациентов выздоровели, о новых летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 43 199 человек, число выздоровевших — 36 292 пациента. Умерли от коронавируса в Томской области 561 человек.

Северск в данную статистику не входит. По данным ФМБА на 24 сентября, в ЗАТО с начала пандемии зарегистрировано 10 464 случая заболевания коронавирусом, 9 703 человека выздоровели.