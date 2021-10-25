Коронавирус в Томской области. Данные на 25 октября

С начала пандемии в Томской области ковид официально подтвержден у 46 664 человек. 38 016 из них уже здоровы. Скончались, по официальным данным, 588 пациентов. Лечение от ковида в Томской области продолжают больше 8 тысяч человек. По данным регионального департамента здравоохранения, для лечения в регионе свободны 20% коек.

Всего в стране с начала пандемии ковид подтвердился у 8 279 573 человек. Под медицинским наблюдением на 25 октября остаются 1 867 569 человек.

По словам Главного инфекциониста Минздрава, пик осенней волны COVID-19 в России еще не достигнут. По словам Владимира Чуланова, высокая заболеваемость и смертность от коронавируса, наблюдаемые в России в последние недели, связаны с доминированием штама дельта.

«Если в прошлом году мы видели, что дети переносили заболевание в основном в легкой форме, а часто и бессимптомно, то сейчас ситуация поменялась на 180 градусов: дети не просто заболевают, а переносят тяжело, и госпитализации детей и подростков сейчас происходят в разы чаще», — сказал он.

Ранее глава регионального Роспотребнадзора Ольга Пичугина отмечала, что с начала пандемии в Томской области зафиксировали восемь штаммов COVID-19. Чаще всего выявляют вариант «дельта» — 81% от всех исследований.