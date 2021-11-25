Коронавирус в Томской области: данные на 25 ноября

250 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Выздоровели за сутки 114 человек. О новых случаях смерти от коронавируса ничего не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 54 584 человека, 114 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 622 человека.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 25 ноября, в городе за все время выявили 15 343 случая заболевания COVID-19, выздоровели 11 992 человека.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 33 796 человек, выздоровели 38 450 человек, умерли за сутки 1 238 человек.