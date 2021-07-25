Коронавирус в Томской области: данные на 25 июля

125 новых случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 29 пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 36 457 человек. Количество выздоровевших в регионе достигло 33 235 человек.

Северск в данную статистику не входит. По данным на 23 июля в Северске с начала пандемии было зарегистрировано 8 964 случая заболевания COVID-19, 8 191 человек выздоровел.

По данным сайта оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 24 072 случая COVID-19. За все время в России коронавирусом заразились 6 126 541 человек.

Также за сутки зафиксировано 779 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 153 874 человека.