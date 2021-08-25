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Коронавирус в Томской области: данные на 25 августа

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109 новых случаев коронавируса официально подтвердили в Томской области за последние сутки. 49 пациентов выздоровели, о новых смертях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 40 161 человек, число выздоровевших достигло 34 544 человека.  Умерло от коронавируса в Томской области 535 человек.

Северск в данную статистику не входит. По данным на 24 августа в ЗАТО с начала пандемии было зарегистрировано 9 908 случаев заболевания COVID-19, 9 135 человек выздоровели.

В России за последние сутки зарегистрировано 19 536 случаев заражения коронавирусом. 19 654 за сутки выздоровели, 809 умерли.

 

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