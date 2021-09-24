Коронавирус в Томской области: за сутки умерло два человека

93 новых случая коронавируса официально подтвердили в Томской области за последние сутки. 62 пациента выздоровели, сообщается о двух летальных случаях.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 43 110 человек, число выздоровевших достигло 36 223 человека. Умер от коронавируса в Томской области 561 человек.