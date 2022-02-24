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  3. Почти 1,5 тысячи случаев заражения ковидом за сутки зафиксировали в Томской области
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Почти 1,5 тысячи случаев заражения ковидом за сутки зафиксировали в Томской области

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В Томской области зафиксировано 1 496 случаев заражения коронавирусной инфекцией — это очередной рекорд заболеваемости. Выздоровели 502 жителя региона, сообщается о четырех смертях.

Всего за время пандемии в Томской области зарегистрировали 92 568 случаев заболевания, 68 050 человек выздоровели, 740 — умерли. В эту статистику не входит ЗАТО Северск, по данным администрации Северска, в закрытом городе коронавирусом за все время пандемии заразились 26 352 человека, 23 188 человек выздоровели, еще 198 жителей города находятся на лечении. 

В России за сутки коронавирусом заболели 132 998 человек — заболеваемость по стране снижается с начала недели. За сутки выздоровели 136 433 человека, 762 умерли от коронавируса. Всего за время пандемии в России зафиксировано 15 928 568 случаев заражения коронавирусом, 12 972 661 россиянин выздоровел, 348 578 человек умерли.

По информации властей, большинство заражений коронавирусом приходятся на омикрон-штамм, более устойчивый к вакцинам и антителам. Коллективный иммунитет в стране, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, составляет 59,7%.

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