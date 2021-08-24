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Коронавирус в Томской области: данные на 24 августа
113 новых случаев коронавируса подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 52 пациентов. О смертях не сообщается.
Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 40 052 человека. Количество выздоровевших в регионе достигло 34 495 человек. Всего за все время в области от ковида умерло 535 человек.
Северск в данную статистику не входит. По данным на 23 августа в Северске с начала пандемии было зарегистрировано 9 881 случай заболевания COVID-19, 9 177 человек выздоровели.