Коронавирус в Томской области: данные на 24 августа

113 новых случаев коронавируса подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 52 пациентов. О смертях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 40 052 человека. Количество выздоровевших в регионе достигло 34 495 человек. Всего за все время в области от ковида умерло 535 человек.