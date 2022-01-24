В России выявлен новый максимум с начала пандемии. Главное о ковиде на 24 января

151 случай заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области за последние сутки. Выздоровели — 477 человек. О новых летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 64 894 человека, 60 034 пациента выздоровели. Скончались от коронавируса в Томской области, по официальным данным, 696 человек.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 24 января, в городе за все время выявили 17 819 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 17 302 человека.