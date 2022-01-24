В России выявлен новый максимум с начала пандемии. Главное о ковиде на 24 января

151 случай заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области за последние сутки. Выздоровели — 477 человек. О новых летальных случаях не сообщается.
Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 64 894 человека, 60 034 пациента выздоровели. Скончались от коронавируса в Томской области, по официальным данным, 696 человек.
В эту статистику не входит Северск. По данным на 24 января, в городе за все время выявили 17 819 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 17 302 человека.
В России за последние сутки зафиксировано 65 109 новых случаев ковида. Это новый максимум с начала пандемии. Накануне страна перешагнула порог в 60 тысяч новых случаев в сутки. При этом эксперты на фоне распространения омикрона говорили, что на пике волны только в Москве за сутки могут фиксировать от 30 тысяч до 90 тысяч новых случаев.
В целом, в стране началась новая волна пандемии, вызванная омикроном. По данным оперштаба, данный штамм выявлен в 64 регионах страны.
Ранее Правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «омикрон»-штаммом коронавируса. В частности, по распоряжению Мишустина УФАС проверит цены на ПЦР-тесты на наличие коронавируса. Также премьер поручил проработать вопрос укомплектованности персонала call-центров. На оплату труда дополнительных сотрудников call-центров кабмин поручил выделять не менее 300 млн рублей ежемесячно.