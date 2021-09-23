Коронавирус в Томской области: данные на 23 сентября

89 новых случаев коронавируса официально подтвердили в Томской области за последние сутки. 69 пациентов выздоровели, о новых летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 43 017 человек, число выздоровевших — 36 161 пациент. Умерло от коронавируса в Томской области 559 человек.