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Коронавирус в Томской области: данные на 23 сентября

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89 новых случаев коронавируса официально подтвердили в Томской области за последние сутки. 69 пациентов выздоровели, о новых летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 43 017 человек, число выздоровевших — 36 161 пациент. Умерло от коронавируса в Томской области 559 человек.

Северск в данную статистику не входит. По данным на 23 сентября в городе с начала пандемии зарегистрировано 10 430 случаев заболевания COVID-19, 9 693 человека выздоровели.

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