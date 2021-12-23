Коронавирус в Томской области: данные на 23 декабря

За последние сутки в Томской области официально зафиксировали 159 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели, по данным сайта стопкоронавирус.рф, 366 человек. О новых летальных случаях не сообщается.
Таким образом, в регионе за все время пандемии официально подтвердились 60 656 случаев заражения инфекцией. Выздоровели за все время 46 068 человек. Коронавирус стал причиной смерти 661 человека.
В эту статистику не входит Северск. Там, по данным на сайте ФМБА России на 23 декабря, за все время зафиксировали 17 089 случаев заражения. Здоровы — 15 293 человек.
В России за сутки, по официальным данным, коронавирусом заразились 25 667 человек. Выздоровели 41 645 пациентов. Число умерших возросло за сутки на 1 002.