Коронавирус в Томской области: данные на 23 августа

109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 38 человек. На сайте стопкоронавирус.рф сообщается о трех летальных случаях.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 39 939 человек, 34 443 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 535 человек.