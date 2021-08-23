Новости
Коронавирус в Томской области: данные на 23 августа
109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 38 человек. На сайте стопкоронавирус.рф сообщается о трех летальных случаях.
С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 39 939 человек, 34 443 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 535 человек.
Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 23 августа в городе с начала пандемии зарегистрировано 9 881 случай заражения коронавирусом, 9 177 человек выздоровели.