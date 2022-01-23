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Коронавирус в Томской области: данные на 23 января

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157 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области за последние сутки. Выздоровели — 479 человек. Сообщается о двух новых летальных исходах от COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 64 743 человека, 59 557 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 696 человек.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 23 января, в городе за сутки выявили 21 случай заражения коронавирусом, выздоровели 14 человек. 

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