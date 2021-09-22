Коронавирус в Томской области: данные на 22 сентября

91 новый случай коронавируса официально подтвердили в Томской области за последние сутки. 59 пациентов выздоровели, о новых смертях не сообщается.
Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 42 928 человек, число выздоровевших достигло 36 092 человека. Умерло от коронавируса в Томской области 559 человек.
Напомним, Северск в данную статистику не входит. По данным на 22 сентября в городе с начала пандемии было зарегистрировано 10 393 случая заболевания COVID-19, 9 673 человека выздоровели.