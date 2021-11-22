Коронавирус в Томской области: три человека скончались за сутки

281 случай заболевания ковидом подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 31 пациента. Сообщается о трех новых летальных случаях.

С начала пандемии в регионе выявили 53 827 случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, в Томской области зафиксировано 620 смертей из-за ковида. По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 35%.

В статистику по Томской области не входит ЗАТО Северск. По данным на 22 ноября в закрытом городе выявлено​ ​15 100 случаев заболевания COVID-19, выздоровели — 11 830 человек.