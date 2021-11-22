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Коронавирус в Томской области: три человека скончались за сутки

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281 случай заболевания ковидом подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 31 пациента. Сообщается о трех новых летальных случаях.

С начала пандемии в регионе выявили 53 827 случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, в Томской области зафиксировано 620 смертей из-за ковида. По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 35%.

В статистику по Томской области не входит ЗАТО Северск. По данным на 22 ноября в закрытом городе выявлено​ ​15 100 случаев заболевания COVID-19, выздоровели — 11 830 человек.

В России за последние сутки было зафиксировано 35 681 новый случай заражения коронавирусом, это наименьшее число с 24 октября. Умерли — 1 241 человек. Таким образом, по всей стране за все время от ковида умерло 265 336 человек.

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