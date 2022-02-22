Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. В Томской области снова зафиксирован суточный рекорд заболеваемости коронавирусом
Новости

В Томской области снова зафиксирован суточный рекорд заболеваемости коронавирусом

ТВ2 ТВ2

1 451 случай заражения коронавирусом подтвердили в Томской области за последние сутки. Это новый рекорд. Госпитализировано 274 жителя региона, выздоровели — 243, два человека умерли.

Всего за время пандемии коронавируса в Томской области ковидом заболели 89 650 жителей региона, 66 980 пациентов выздоровели, 736 умерли. В эту статистику не входит Северск. По данным ФМБА России на 22 февраля, там с начала пандемии зарегистрировано 25 740 случаев, выздоровели 21 858 человек.

В России за последние сутки выявлено 135 172 случая заражения коронавирусом. В респираторные госпитали по всей стране попали 17 294 человека. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 164 293 человека. Всего на сегодняшний день в России коронавирусом заболели больше 15,6 миллиона человек. По данным оперштаба, от коронавируса умер 347 031 россиянин.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.