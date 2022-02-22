В Томской области снова зафиксирован суточный рекорд заболеваемости коронавирусом

1 451 случай заражения коронавирусом подтвердили в Томской области за последние сутки. Это новый рекорд. Госпитализировано 274 жителя региона, выздоровели — 243, два человека умерли.

Всего за время пандемии коронавируса в Томской области ковидом заболели 89 650 жителей региона, 66 980 пациентов выздоровели, 736 умерли. В эту статистику не входит Северск. По данным ФМБА России на 22 февраля, там с начала пандемии зарегистрировано 25 740 случаев, выздоровели 21 858 человек.