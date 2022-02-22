В Томской области снова зафиксирован суточный рекорд заболеваемости коронавирусом

1 451 случай заражения коронавирусом подтвердили в Томской области за последние сутки. Это новый рекорд. Госпитализировано 274 жителя региона, выздоровели — 243, два человека умерли.
Всего за время пандемии коронавируса в Томской области ковидом заболели 89 650 жителей региона, 66 980 пациентов выздоровели, 736 умерли. В эту статистику не входит Северск. По данным ФМБА России на 22 февраля, там с начала пандемии зарегистрировано 25 740 случаев, выздоровели 21 858 человек.
В России за последние сутки выявлено 135 172 случая заражения коронавирусом. В респираторные госпитали по всей стране попали 17 294 человека. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 164 293 человека. Всего на сегодняшний день в России коронавирусом заболели больше 15,6 миллиона человек. По данным оперштаба, от коронавируса умер 347 031 россиянин.