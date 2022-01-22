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В России за сутки выявили рекордное число заболевших коронавирусом

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В Томской области за сутки зафиксировали 148 новых случаев заражения коронавирусом,  491 человек выздоровел, сообщает сайт стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 64 586 человек, 59 078 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 694 человека.

В эту статистику не входит Северск, по официальным данным на 20 января, в городе за все время выявили 17 702 случая заболевания COVID-19, выздоровели 17 205 человек. О смертности пациентов с коронавирусом Северск информации не предоставляет.

В России за сутки выявили 57 212  заболевших ковидом, это новый максимум за все время пандемии. Умерли — 681 пациент.

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