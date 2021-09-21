Коронавирус в Томской области: за сутки скончались три пациента

92 новых случая коронавируса официально подтвердили в Томской области за последние сутки. 72 пациента выздоровели, сообщается о трех новых летальных случаях.
Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 42 837 человек, число выздоровевших достигло 36 033 пациента. Умерло от коронавируса в Томской области 559 человек.
Северск в данную статистику не входит. По данным на 21 сентября в городе с начала пандемии зарегистрировано 10 373 случая заболевания COVID-19, 9 655 человек выздоровели.