Коронавирус в Томской области: за сутки скончались три пациента

92 новых случая коронавируса официально подтвердили в Томской области за последние сутки. 72 пациента выздоровели, сообщается о трех новых летальных случаях.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 42 837 человек, число выздоровевших достигло 36 033 пациента. Умерло от коронавируса в Томской области 559 человек.