Коронавирус в Томской области: данные на 21 октября

Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 21 октября, в городе за все время выявили 11 731 случай заболевания COVID-19, выздоровели 10 306 человек.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 46 057 человек, 37 786 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 583 человека.

Сегодня в России выявлены единичные случаи новой разновидности дельта-штамма AY.4.2 коронавируса, которая имеет вероятность широкого распространения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Эта разновидность ковида может спровоцировать дополнительный подъем заболеваемости.

«Вероятность его широкого распространения в РФ и в мире достаточна. Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах», — уточнил он.

Хафизов указал, что новый вариант может быть примерно на 10% более заразным, чем исходная «дельта». Вместе с тем он считает, что новый вариант может постепенно начать вытеснять «старую» версию. Но, по его мнению, вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми сама дельта в свое время вытеснила все остальное. Также Хафизов уверен, что зарегистрированные в России вакцины от коронавируса будут эффективны против нового штамма.