Коронавирус в Томской области. Данные на 21 июля
112 случаев коронавируса подтвердили в Томской области. 25 пациентов выписали. Оперштаб сообщает о смерти одного пациента за сутки.
В целом, в регионе с начала пандемии коронавирус подтвердился у 35 972 человек. Из них выписали 33 116 пациентов. По официальным данным, от ковида в регионе скончались 496 человек.
Северск не входит в общую статистику по региону. По состоянию на 21 июля на территории города с начала пандемии выявлено 8906 случаев заболевания. Выздоровело 8157 человек. На лечении в респираторном госпитале находятся 168 пациентов, 474 пациента получают лечение амбулаторно. Коечный фонд в респираторном госпитале увеличен до 220 коек. Продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день привито 24921 человек (46,5 % от взрослого населения, подлежащего вакцинации) из них 17372 — получили второй компонент. Сегодня в Северск поступила очередная партия вакцины в количестве 3200 доз.
Правительство выделило больше 85 миллиардов рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи, включая лечение пациентов с COVID-19. Томская область получит 486,5 миллиона рублей. Выделенные деньги позволят «своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения», а также сосредоточить дополнительные ресурсы на борьбу с COVID-19.