Коронавирус в Томской области. Данные на 21 июля

112 случаев коронавируса подтвердили в Томской области. 25 пациентов выписали. Оперштаб сообщает о смерти одного пациента за сутки. В целом, в регионе с начала пандемии коронавирус подтвердился у 35 972 человек. Из них выписали 33 116 пациентов. По официальным данным, от ковида в регионе скончались 496 человек.

Северск не входит в общую статистику по региону. По состоянию на 21 июля​​ на территории города с начала пандемии выявлено​ ​8906 случаев заболевания. Выздоровело 8157 человек. На лечении в респираторном госпитале находятся 168 ​​пациентов,​ 474​​​ пациента получают лечение амбулаторно. Коечный фонд в респираторном госпитале увеличен до 220 коек. Продолжается ​вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день привито 24921 человек (46,5 %​ ​​ от взрослого населения, подлежащего вакцинации) из них​ ​​ 17372 — получили второй компонент. Сегодня​ в Северск поступила очередная партия вакцины в количестве 3200 доз.​