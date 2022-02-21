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Коронавирус в Томской области: данные на 21 февраля

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1 270 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Томской области за последние сутки. Это очередной рекорд заболеваемости за все время пандемии. 106 человек госпитализировали, выздоровели — 136 пациентов. Сообщается об одном летальном случае.

По официальной статистике, с начала пандемии в Томской области ковидом переболели 88 199 жителей региона, 66 737 пациентов выздоровели, 734 умерли. Эта статистика не учитывает данные по Северску, по информации ФМБА России, на 20 февраля в закрытом городе за все время зарегистрировано 25 518 случаев коронавируса, выздоровели 21 676 человек.

В России за последние сутки выявлено 152 337 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 735 летальных исходов. За сутки выздоровели 127 494 человека.

С сегодняшнего дня россияне могут получить COVID-сертификат на основании положительного теста на антитела к коронавирусу. Раньше QR-код могли оформить только привитые и переболевшие. Приказ об изменении условий получения СOVID-сертификата в начале февраля опубликовал Минздрав.

Сертификат можно будет получить в течение трех дней c момента подачи заявления о наличии иммуноглобулинов G к возбудителю коронавируса на госуслугах. Количество антител при этом учитывать не будут, важен сам факт их наличия.

Такой QR-код будет действовать в течение полугода с момента получения теста на антитела. Повторный выпуск COVID-сертификата на основании такого исследования не предусмотрен.

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