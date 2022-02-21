Коронавирус в Томской области: данные на 21 февраля

1 270 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Томской области за последние сутки. Это очередной рекорд заболеваемости за все время пандемии. 106 человек госпитализировали, выздоровели — 136 пациентов. Сообщается об одном летальном случае. По официальной статистике, с начала пандемии в Томской области ковидом переболели 88 199 жителей региона, 66 737 пациентов выздоровели, 734 умерли. Эта статистика не учитывает данные по Северску, по информации ФМБА России, на 20 февраля в закрытом городе за все время зарегистрировано 25 518 случаев коронавируса, выздоровели 21 676 человек.

В России за последние сутки выявлено 152 337 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 735 летальных исходов. За сутки выздоровели 127 494 человека.