Коронавирус в Томской области: данные на 20 июня

47 случаев коронавируса подтвердились в Томской области за сутки. Выздоровели 6 пациентов.

С начала пандемии ковид в Томской области подтвердился у 33 576 человек. Общее число выздоровевших пациентов составляет 31 970 человека. Скончались 454 пациента.

Добавим, что Северск не входит в данную статистику. По данным на 17 июня, в Северске зарегистрирован 7821 подтверждённый случай COVID-19. В инфекционном отделении ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России находится 39 пациентов, ещё 3 пациента – в лечебных учреждениях Томска.

За последние сутки в России выявлено 17 611 случаев COVID-19. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 316 826 человек. Также за сутки зафиксировано 450 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 129 361 человек.

Напомним, в Томской области до конца месяца действует режим ограничений. В регионе запрещены массовые мероприятия, при посещении магазинов, поездке в общественном транспорте нужно находиться в масках.