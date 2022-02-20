В Томской области зафиксирован новый суточный максимум заражения коронавирусом

1 254 случая заражения коронавирусом подтвердились в Томской области за последние сутки. Это новый максимум за все время пандемии. 49 человек госпитализировали, выздоровели — 139 пациентов, о новых смертях не сообщается.

По официальной статистике, с начала пандемии в Томской области ковидом переболели 86 929 жителей региона (без учета данных по Северску), 66 601 пациент выздоровел, 733 умерли. По данным сайта ФМБА России, на 19 февраля в Северске за все время зарегистрировано 25 223 случая коронавируса, выздоровели 21 423 человека.

В России за последние сутки выявлено 170 699 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 745 летальных исходов. За сутки выздоровели 147 296 человек.

Всего на сегодняшний день в России коронавирусом заболели больше 15,3 миллиона человек. По данным оперштаба, зафиксировано 345 500 летальных исходов.