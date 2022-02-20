В Томской области зафиксирован новый суточный максимум заражения коронавирусом

1 254 случая заражения коронавирусом подтвердились в Томской области за последние сутки. Это новый максимум за все время пандемии. 49 человек госпитализировали, выздоровели — 139 пациентов, о новых смертях не сообщается.
По официальной статистике, с начала пандемии в Томской области ковидом переболели 86 929 жителей региона (без учета данных по Северску), 66 601 пациент выздоровел, 733 умерли. По данным сайта ФМБА России, на 19 февраля в Северске за все время зарегистрировано 25 223 случая коронавируса, выздоровели 21 423 человека.
В России за последние сутки выявлено 170 699 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 745 летальных исходов. За сутки выздоровели 147 296 человек.
Всего на сегодняшний день в России коронавирусом заболели больше 15,3 миллиона человек. По данным оперштаба, зафиксировано 345 500 летальных исходов.
В Томской области продолжается выдача лекарств пациентам, заболевшим коронавирусом, сообщает пресс-служба региональной администрации. С начала 2022 года 33 320 пациентов получили медикаменты на дом. На эти цели из областного и федеральных бюджетов выделено более 125 миллионов рублей.
В департаменте здравоохранения Томской области подчеркнули, что бесплатные лекарства от COVID-19 назначает врач согласно разработанным методическим рекомендациям. В перечень препаратов в зависимости от показаний и тяжести течения заболевания входят противовирусные, жаропонижающие и антикоагулянты.
Дополнительно в феврале губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил из областного бюджета 88,5 миллионов рублей на закупку препаратов для амбулаторного лечения пациентов с ковидом. На эти деньги уже заключаются государственные контракты с поставщиками.
Пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией лекарства доставляют на дом волонтеры. С начала года они уже обошли почти 5,2 тысячи пациентов. Также медикаменты выдаются на приеме в центрах неотложной амбулаторной помощи людям с признаками ОРВИ и коронавируса при положительном экспресс-тесте.