Коронавирус в Томской области: за сутки умер один человек

185 случаев заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 311 человек. Сообщается об одном новом летальном случае.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 60 159 человек, 44 981 пациент выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 659 человек.

Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 20 декабря, в городе за все время выявили 16 990 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 14 474 человека.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 022 случая заражения коронавирусом, это минимум с 6 октября. Число вылечившихся возросло на 30 059. Умерли 1 019 человек.