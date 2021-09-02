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Коронавирус в Томской области: данные на 2 сентября

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106 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Томской области за последние сутки. 46 пациентов выписали. На сайте стопкоронавирус.рф не сообщается о новых летальных случаях.

В целом, в регионе с начала пандемии коронавирус подтвердился у 41 020 человек. Из них выписали 34 947 пациентов. По официальным данным, от ковида в регионе скончались 544 человека.

Северск не входит в общую статистику по региону. По состоянию на 12 августа на территории города с начала пандемии выявлено​ ​10 076 случаев заболевания. Выздоровело 9 353 человека.

Напомним, сегодня мы сообщали, что Росстат опубликовал новые данные о смертности от коронавируса в России. Так в июле 2021 года от COVID-19 в России скончались 44 тысячи 128 человек — и это абсолютный рекорд с начала пандемии. Еще 6293 зараженных умерли от других заболеваний, на развитие которых инфекция «оказала существенное влияние» (1449 жертв) или «не оказала» (4844). Однако по данным оперштаба от ковида в июле скончались 23 тысячи 466 пациентов.

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