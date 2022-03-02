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Коронавирус в Томской области: данные на 2 марта

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1 661 случай ковида подтвердили за последние сутки в Томской области. Госпитализировано 107 пациентов. Выздоровели 1 112 человек, сообщается об одном летальном случае.

За все время пандемии в Томской области зафиксировано 102 287 случаев заражения ковидом, выздоровели 72 469 пациентов, Скончались, по официальным данным, 748 человек. В эту статистику не входит ЗАТО Северск. По данным ФМБА России на 1 марта, в закрытом городе за все время пандемии выявлено 26 953 случая коронавируса, выздоровели 24 554 человека.

По словам замгубернатора по социальной политике Алены Левко, в Томской области замедлился прирост заболевших ковидом. Если на пике он достигал 60%, то по итогам прошлой недели составил 15,5%. Болеют по-прежнему в основном люди трудоспособного возраста, но в целом в 2022 году фиксировался высокий уровень заболеваемости среди детей.

За последние сутки в России выявлено 97 455 новых случаев коронавируса. Количество госпитализаций составило 11 754 случая. Зафиксировано 784 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 183 530 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 592 824 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 353 230 летальных исходов, выздоровели 13 931 995 человек.

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