Коронавирус в Томской области: данные на 2 марта

1 661 случай ковида подтвердили за последние сутки в Томской области. Госпитализировано 107 пациентов. Выздоровели 1 112 человек, сообщается об одном летальном случае.

За все время пандемии в Томской области зафиксировано 102 287 случаев заражения ковидом, выздоровели 72 469 пациентов, Скончались, по официальным данным, 748 человек. В эту статистику не входит ЗАТО Северск. По данным ФМБА России на 1 марта, в закрытом городе за все время пандемии выявлено 26 953 случая коронавируса, выздоровели 24 554 человека.

По словам замгубернатора по социальной политике Алены Левко, в Томской области замедлился прирост заболевших ковидом. Если на пике он достигал 60%, то по итогам прошлой недели составил 15,5%. Болеют по-прежнему в основном люди трудоспособного возраста, но в целом в 2022 году фиксировался высокий уровень заболеваемости среди детей.