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Главная Новости Коронавирус в Томской области: данные на 2 августа
Новости

Коронавирус в Томской области: данные на 2 августа

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

117 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Томской области за последние сутки. Вылечился от инфекции 41 человек. О количестве смертей от ковида на сайте стопкоронавирус.рф не сообщается.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 37 418 человек. 33 536 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 506 пациентов.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 2 августа в Северске с начала пандемии зарегистрировано 9 366 случаев заражения ковидом. Выздоровели 8 564 человека.

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