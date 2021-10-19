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Коронавирус в Томской области: данные на 19 октября

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150 новых случаев заражения ковидом подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 51 пациента. Оперштаб не сообщает о новых летальных случаях. 

В целом, за все время ковидом в регионе заболели 45 751 человек. Из них 37 672 пациента выздоровели. По официальным данным от ковида в регионе скончались 580 пациентов. В эту статистику не входит Северск. По данным на сайте ФМБА России на 19 октября, за все время в городе заболели 11 534 человека, 10 224 — здоровы.

В России выявили 33 740 случаев заражения коронавирусом за сутки. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 1015, это новый максимум с начала пандемии. Вылечились 23 426 пациентов.

Напомним, сегодня мы сообщали, что с 1 ноября в Томской области возобновятся проверки эпидрежима. В частности, контроль за соблюдением масочного режима вновь усилят в маршрутном транспорте, кафе, магазинах и торговых центрах. 

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