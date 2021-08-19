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Коронавирус в Томской области: за сутки умерло два человека
115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 49 человек. Оперштаб сообщает о двух летальных случаях.
С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 39 492 человек, 34 255 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 532 человек.
Напомним, что Северск в данную статистику не входит. По информации с сайта ФМБА России на 18 августа в городе было выявлено 9 775 новых случаев заражения ковидом. Выздоровело — 9 014 человек.