Коронавирус в Томской области: за сутки умерло два человека

115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 49 человек. Оперштаб сообщает о двух летальных случаях.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 39 492 человек, 34 255 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 532 человек.