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Коронавирус в Томской области. Данные на 18 сентября

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88 случаев заболевания ковидом подтверждено в Томской области за сутки. Здоровы 75 пациентов.

В целом, за все время пандемии ковидом заболели 42 576 жителей Томской области. 35 845 пациентов здоровы. О новых летальных случаях не сообщается.

В данную статистику не входит Северск. Там, по состоянию на 16 сентября, зарегистрировано 10 314 случаев заражения COVID-19. 9 615 человек выздоровели.

Напомним, на этой неделе глава региона Сергей Жвачин снял ограничение на работу ресторанов. При этом, в Томской области до 1 октября действует режим ограничений. В частности, в регионе из-за режима ограничений запрещены массовые мероприятия, а при посещении магазинов, поездке в общественном транспорте нужно находиться в масках.  В случае нарушений жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, а юридические — до 300 тысяч рублей. При повторных случаях предусматриваются штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц.

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