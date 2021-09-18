Коронавирус в Томской области. Данные на 18 сентября

Напомним, на этой неделе глава региона Сергей Жвачин снял ограничение на работу ресторанов. При этом, в Томской области до 1 октября действует режим ограничений. В частности, в регионе из-за режима ограничений запрещены массовые мероприятия, а при посещении магазинов, поездке в общественном транспорте нужно находиться в масках. В случае нарушений жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, а юридические — до 300 тысяч рублей. При повторных случаях предусматриваются штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц.