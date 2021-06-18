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Главная Новости Коронавирус в Томской области. Данные на 18 июня
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Коронавирус в Томской области. Данные на 18 июня

ТВ2
ТВ2 ТВ2
31 минуту назад

43 случая коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Выписали девять человек. Скончалось четверо пациентов, сообщает оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 33 480 человек. 31 954 из них выздоровел. Скончались, по официальным данным, 454 человека.

Роспотребнадзор отмечает рост заболеваемости коронавирусом в июне с еженедельным приростом в 20%. Прирост наблюдается и в других регионах СФО. В Красноярске, Новосибирске, Кемерове разворачивают дополнительные коронавирусные госпитали. Кемеровский оперштаб объявил о необходимости вакцинировать 60% работающих, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической ситауации. Кемеровское правительство пока не издавало указов об обязательной вакцинации.

До конца месяца в Томской области действует режим ограничений. В частности, запрещены массовые мероприятия, а при посещении магазинов, поездке в общественном транспорте нужно находиться в масках.

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