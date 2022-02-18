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Коронавирус в Томской области: данные на 18 февраля

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За последние сутки в Томской области заболели ковидом 1045 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. Выздоровели 159 пациентов, госпитализировали — 222. О новых летальных случаях не сообщается.

Всего за все время пандемии в регионе коронавирусом заразились 84 574 человека, выздоровели — 66 295, умерли — 730. В эту статистику не входит Северск. По информации медиков по состоянию на 17 февраля, там за все время выявлено ​24 507 случаев заболевания COVID-19, выздоровели — 20 732.

В России выявили 180 071 новый случай заражения коронавирусом за сутки. Выздоровели 198 369 пациентов. Число умерших — 784.

На 16 февраля, в Томской области привиты от коронавируса первым компонентом вакцины 596 535 человек, 562 928 — завершили иммунизацию. 

С начала февраля, когда в Томске началась вакцинация детей в возрасте 12-17 лет препаратом «Спутник-М», прививку поставили 107 подростков. По данным облздрава, дети переносят вакцинацию без осложнений, врачи поликлиник ведут мониторинг состояния привившихся подростков.

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