Коронавирус в Томской области: данные на 18 февраля

За последние сутки в Томской области заболели ковидом 1045 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. Выздоровели 159 пациентов, госпитализировали — 222. О новых летальных случаях не сообщается.
Всего за все время пандемии в регионе коронавирусом заразились 84 574 человека, выздоровели — 66 295, умерли — 730. В эту статистику не входит Северск. По информации медиков по состоянию на 17 февраля, там за все время выявлено 24 507 случаев заболевания COVID-19, выздоровели — 20 732.
В России выявили 180 071 новый случай заражения коронавирусом за сутки. Выздоровели 198 369 пациентов. Число умерших — 784.
На 16 февраля, в Томской области привиты от коронавируса первым компонентом вакцины 596 535 человек, 562 928 — завершили иммунизацию.
С начала февраля, когда в Томске началась вакцинация детей в возрасте 12-17 лет препаратом «Спутник-М», прививку поставили 107 подростков. По данным облздрава, дети переносят вакцинацию без осложнений, врачи поликлиник ведут мониторинг состояния привившихся подростков.