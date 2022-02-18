Коронавирус в Томской области: данные на 18 февраля

За последние сутки в Томской области заболели ковидом 1045 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. Выздоровели 159 пациентов, госпитализировали — 222. О новых летальных случаях не сообщается.

Всего за все время пандемии в регионе коронавирусом заразились 84 574 человека, выздоровели — 66 295, умерли — 730. В эту статистику не входит Северск. По информации медиков по состоянию на 17 февраля, там за все время выявлено ​24 507 случаев заболевания COVID-19, выздоровели — 20 732.