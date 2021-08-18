Коронавирус в Томской области: данные на 18 августа

За последние сутки коронавирус в Томской области выявили у 119 человек, 51 пациент выздоровел. О летальных случаях на сайте стопкоронавирус.рф не сообщается.

За все время в области зафиксировано 39 377 случаев заражения, выписали 34 206 пациентов, умерли — 530.