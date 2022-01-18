Коронавирус в Томской области: три человека скончались за сутки

В Томской области за сутки зафиксировали 128 новых случаев заражения коронавирусом, 499 человек выздоровели. Также в регионе за последние сутки зафиксировано три случая смерти от ковида.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 64 020 человек, 57 119 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 690 человек.
В эту статистику не входит Северск, по официальным данным на 18 января, в закрытом городе за все время выявили 17 639 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 17 181 человек. О смертности пациентов с коронавирусом Северск информации не предоставляет.
В России за сутки выявлено 31 252 новых случая коронавируса. Зафиксировано 688 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 564 человека.
Напомним, сегодня Облздрав объяснил, почему у Росстата и оперштаба отличаются данные смертности от ковида.
«Данные, которые публикует Росстат, также оперативные, но уже более точные, так как формируются не ежедневно, а по окончанию месяца. Разница между данными Росстата и оперативного штаба, а также информацией на сайте «Стопкоронавирус» объясняется несколькими факторами. Информация, которая ежедневно публикуется на портале «Стопкоронавирус» по Томской области, не включает в себя данные о пациентах, которые были выявлены (в том числе умерли) на территории ЗАТО Северск, а также о гражданах, медицинская помощь которым оказывается специалистами других министерств и ведомств (МВД, МЧС и другие). При этом данные Росстата публикуются в целом по Томской области. Кроме того, на портале «Стопкоронавирус» публикуются только те случаи смерти, когда новая коронавирусная инфекция была подтверждена у пациента при жизни и явилась первоначальной причиной смерти. В ряде случаев диагноз COVID-19 может быть выставлен посмертно (по характерным патологоанатомическим изменениям), и указанный случай не войдет на портал «Стопкоронавирус», но в обязательном порядке будет учтен органами Росстата», — приводит объяснение ЦУР.