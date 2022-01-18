Коронавирус в Томской области: три человека скончались за сутки

В Томской области за сутки зафиксировали 128 новых случаев заражения коронавирусом, 499 человек выздоровели. Также в регионе за последние сутки зафиксировано три случая смерти от ковида.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 64 020 человек, 57 119 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 690 человек. В эту статистику не входит Северск, по официальным данным на 18 января, в закрытом городе за все время выявили 17 639 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 17 181 человек. О смертности пациентов с коронавирусом Северск информации не предоставляет.

В России за сутки выявлено 31 252 новых случая коронавируса. Зафиксировано 688 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 564 человека.