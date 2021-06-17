Коронавирус в Томской области. Данные на 17 июня

39 случай коронавируса подтвердился в Томской области за сутки. Выздоровело 12 пациентов. С начала пандемии ковид в Томской области подтвердился у 33 437 человек. Общее число выздоровевших пациентов составляет 31 945 человек. Скончались 450 пациентов.

Добавим, что Северск не входит в данную статистику. По последним данным, опубликованным на сайте ФМБА России, на 17 июня в Северске с начала пандемии было зарегистрировано 7 780 случаев заболевания COVID-19, 12 за сутки. 7 607 человек выздоровели, 11 за сутки.

Всего в России за сутки зафиксировано 14 057 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 11 205 выздоровели, 416 умерли. С начала пандемии по стране зарегистрировано 5,2 миллиона заболевших COVID-19.

Напомним, в Томской области до конца месяца действует режим ограничений. В регионе запрещены массовые мероприятия, при посещении магазинов, поездке в общественном транспорте нужно находиться в масках.