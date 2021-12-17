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Коронавирус в Томской области: данные на 17 декабря

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195 случаев ковида за сутки подтвердили в Томской области. Выписали 308 пациентов. О новых смертях от коронавируса ничего не сообщается.

Таким образом, с начала пандемии ковид официально подтвердился у 195 жителей региона. Выздоровели 43 996 пациентов. Умерли, по данным оперативной статистики, 656 человек. 

В эту статистику не входит Северск. Там, по данным на сайте ФМБА России на 17 декабря, за все время зафиксировали 16 887 случаев заражения. Здоровы — 13 739 человек.

За последние сутки в России выявлено 27 743 новых случая коронавируса. Зафиксировано 1 080 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 37 437 человек.

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