Коронавирус в Томской области: данные на 17 декабря

195 случаев ковида за сутки подтвердили в Томской области. Выписали 308 пациентов. О новых смертях от коронавируса ничего не сообщается.
Таким образом, с начала пандемии ковид официально подтвердился у 195 жителей региона. Выздоровели 43 996 пациентов. Умерли, по данным оперативной статистики, 656 человек.
В эту статистику не входит Северск. Там, по данным на сайте ФМБА России на 17 декабря, за все время зафиксировали 16 887 случаев заражения. Здоровы — 13 739 человек.
За последние сутки в России выявлено 27 743 новых случая коронавируса. Зафиксировано 1 080 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 37 437 человек.