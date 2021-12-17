Коронавирус в Томской области: данные на 17 декабря

195 случаев ковида за сутки подтвердили в Томской области. Выписали 308 пациентов. О новых смертях от коронавируса ничего не сообщается.

Таким образом, с начала пандемии ковид официально подтвердился у 195 жителей региона. Выздоровели 43 996 пациентов. Умерли, по данным оперативной статистики, 656 человек.