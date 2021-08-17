Коронавирус в Томской области: шесть человек умерло за сутки

125 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Томской области за последние сутки. 43 пациента выписали. На сайте стопкоронавирус.рф сообщается о шести новых летальных случаях.

В целом, в регионе с начала пандемии коронавирус подтвердился у 39 258 человек. Из них выписали 34 155 пациентов. По официальным данным, от ковида в регионе скончались 530 человек.