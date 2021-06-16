41 случай коронавируса подтвердился в Томской области за сутки. Выздоровело шесть пациентов.

С начала пандемии ковид в Томской области подтвердился у 33 398 человек. Общее число выздоровевших пациентов составляет 31 933 человек. Скончались 450 пациентов.

Добавим, что Северск не входит в данную статистику. По состоянию на 16 июня​​ на территории Северска выявлено​ ​7800 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7614 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 57​ ​​ пациентов,​ 40​ ​​пациентов получают лечение амбулаторно.