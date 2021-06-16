{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Коронавирус в Томской области. Данные на 16 июня
Новости

Коронавирус в Томской области. Данные на 16 июня

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

41 случай коронавируса подтвердился в Томской области за сутки. Выздоровело шесть пациентов.

С начала пандемии ковид в Томской области подтвердился у 33 398 человек. Общее число выздоровевших пациентов составляет 31 933 человек. Скончались 450 пациентов.

Добавим, что Северск не входит в данную статистику. По состоянию на 16 июня​​ на территории Северска выявлено​ ​7800 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7614 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 57​ ​​ пациентов,​ 40​ ​​пациентов получают лечение амбулаторно.

Напомним, в Томской области до конца месяца действует режим ограничений. В регионе запрещены массовые мероприятия, при посещении магазинов, поездке в общественном транспорте нужно находиться в масках.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал жителей региона пройти вакцинацию от СOVID-19 и соблюдать масочный режим.

«Уже неделю у нас пусть медленно, но увеличивается коэффициент распространения инфекции. И хотя количество больных не такое большое, как в столицах и в большинстве других регионов страны, меня эта тенденция тревожит. Нам с вами нельзя допустить повторения прошлогодней осенней волны эпидемии. Власть и медики делают для этого все. Мы создали резервные мощности для приема больных, но, согласитесь, любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. Тем более, когда речь идет о ковиде», – сказал глава региона.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.