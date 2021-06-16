Коронавирус в Томской области. Данные на 16 июня
41 случай коронавируса подтвердился в Томской области за сутки. Выздоровело шесть пациентов.
С начала пандемии ковид в Томской области подтвердился у 33 398 человек. Общее число выздоровевших пациентов составляет 31 933 человек. Скончались 450 пациентов.
Добавим, что Северск не входит в данную статистику. По состоянию на 16 июня на территории Северска выявлено 7800 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7614 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 57 пациентов, 40 пациентов получают лечение амбулаторно.
Напомним, в Томской области до конца месяца действует режим ограничений. В регионе запрещены массовые мероприятия, при посещении магазинов, поездке в общественном транспорте нужно находиться в масках.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал жителей региона пройти вакцинацию от СOVID-19 и соблюдать масочный режим.
«Уже неделю у нас пусть медленно, но увеличивается коэффициент распространения инфекции. И хотя количество больных не такое большое, как в столицах и в большинстве других регионов страны, меня эта тенденция тревожит. Нам с вами нельзя допустить повторения прошлогодней осенней волны эпидемии. Власть и медики делают для этого все. Мы создали резервные мощности для приема больных, но, согласитесь, любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. Тем более, когда речь идет о ковиде», – сказал глава региона.