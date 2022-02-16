Коронавирус в Томской области: данные на 16 февраля

1049 жителей Томской области за последние сутки заболели коронавирусом, вылечились 158 пациентов. Сайт стопкоронавирус.рф сообщает о 239 госпитализированных в медицинские учреждения. О новых летальных случаях не сообщается.

Всего за все время пандемии в регионе коронавирусом заразились 82 495 человек, выздоровели — 65 975, умерли — 726. В эту статистику не входит Северск. По информации медиков по состоянию на 16 февраля, там за все время выявлено ​24 507 случаев заболевания COVID-19, выздоровели — 20 732. По результатам проведенных тестов, в настоящее время на территории города циркулирует преимущественно штамм «омикрон».

​По России свежая статистика сообщает о 179 284 новых заражениях ковидом, о 172 468 выздоровевших и о 748 умерших. За все время коронавирус обнаружили более чем у 14,6 миллионов человек.