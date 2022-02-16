Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Коронавирус в Томской области: данные на 16 февраля
Новости

Коронавирус в Томской области: данные на 16 февраля

ТВ2 ТВ2

1049 жителей Томской области за последние сутки заболели коронавирусом, вылечились 158 пациентов. Сайт стопкоронавирус.рф сообщает о 239 госпитализированных в медицинские учреждения. О новых летальных случаях не сообщается.

Всего за все время пандемии в регионе коронавирусом заразились 82 495 человек, выздоровели — 65 975, умерли — 726. В эту статистику не входит Северск. По информации медиков по состоянию на 16 февраля, там за все время выявлено ​24 507 случаев заболевания COVID-19, выздоровели — 20 732. По результатам проведенных тестов, в настоящее время на территории города циркулирует преимущественно штамм «омикрон».

​По России свежая статистика сообщает о 179 284 новых заражениях ковидом, о 172 468 выздоровевших и о 748 умерших. За все время коронавирус обнаружили более чем у 14,6 миллионов человек.

Напомним, первый компонент вакцины «Спутник V» начнут использовать для повторной вакцинации граждан, соответствующие изменения Министерства здравоохранения внесены в инструкцию по применению вакцины. Ранее пройти ревакцинацию можно было только лайт-версией или полноценным «Спутником».

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.