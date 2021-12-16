Четыре человека умерли от коронавируса в Томской области за последние сутки

194 случая заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. От коронавируса умерли четыре человека. Выздоровели за сутки 287 человек.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 59 399 человек, 43 688 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 656 человек.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 16 декабря, в городе за все время выявили 16 802 случая заболевания COVID-19, выздоровели 13 559 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 28 486. Зафиксировано 1 133 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 37 155 человек.