Коронавирус в Томской области: данные на 16 августа

123 новых случая заражения коронавирусной инфекцией официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 49 человек. О летальных случаях на сайте стопкоронавирус.рф не сообщается.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 39 133 человек, 34 112 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 524 человек.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 16 августа в Северске с начала пандемии зарегистрировано 9 758 случаев заражения коронавирусом, 8 987 человек выздоровели.

Добавим, что в Томской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий.