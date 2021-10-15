Коронавирус в Томской области: данные на 15 октября

132 новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 59 человек. О новых летальных случаях оперштаб не сообщает.
В целом, в регионе коронавирус подтвердился у 45 195 человек. Из них 37 448 пациентов уже здоровы. Известно о 576 смертях. Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По состоянию на 14 октября на территории города с начала пандемии выявлено 11 218 случаев заболевания. Выздоровело 10 067 человек.
Напомним, сегодня стало известно об ужесточении ковидных правил. Обязательная вакцинация для отдельных категорий вводится с 15 октября. С 8 ноября кафе и рестораны будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных. С 15 ноября такие требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.