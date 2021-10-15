Коронавирус в Томской области: данные на 15 октября

132 новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 59 человек. О новых летальных случаях оперштаб не сообщает.

В целом, в регионе коронавирус подтвердился у 45 195 человек. Из них 37 448 пациентов уже здоровы. Известно о 576 смертях. Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По состоянию на 14 октября на территории города с начала пандемии выявлено​ 11 218 случаев заболевания. Выздоровело 10 067 человек.