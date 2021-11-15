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Коронавирус в Томской области: данные на 15 ноября

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254 случая заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. О новых летальных исходах болезни не сообщается. Выздоровели за сутки 40 человек.

В целом, с начала пандемии ковид подтвердился у 51 854 человек. 39 019 из них выздоровели, 611 пациентов, по официальным данным, скончались.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 15 ноября, в городе за все время выявили 14 310 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 11 456 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 38 420 человек, выздоровели 27 972 человека, умерли за сутки 1 211 человек. Всего с начала пандемии официальная статистика насчитывает 256 597 умерших.

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